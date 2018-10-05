Происшествия

16 лет проведет в колонии строгого режима псковский педофил-насильник

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, расследованному следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, в отношении 30-летнего жителя Псковской области. Он признан виновным в совершении изнасилования (п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ), двух эпизодов покушений и четырех оконченных фактов насильственных действий сексуального характера (ч.3 ст.30 п. «б» ч.4 ст.132, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ), изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних (п. «в» ч.2 ст.242.2 УК РФ), вымогательстве (ч.1 ст.163 УК РФ), и понуждении к действиям сексуального характера (ч.1 ст.133 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, установлено, что в конце 2016 года злоумышленник, используя социальную сеть, где был зарегистрирован под женским профилем, познакомился с малолетней девочкой и назначил ей встречу в городском парке. Когда потерпевшая пришла на встречу, он силой затащил ее в подвал одного из ближайших домов, где нарушил половую неприкосновенность, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

В дальнейшем, на протяжении 2017 года, он, угрожая распространением записей интимного характера, неоднократно нарушал половую неприкосновенность несовершеннолетней, а затем вымогал у нее деньги. О случившемся девочка рассказала членам семьи только в июне 2017 года, когда злоумышленник стал преследовать не только потерпевшую, но и ее сестру, угрожая распространением видеозаписи. Благодаря родственникам девочек, которые самостоятельно проследили за мужчиной и передали эту информацию в правоохранительные органы, предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками вневедомственной охраны отдела Росгвардии.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Как сообщил заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Дмитрий Больбух, «просто не укладывается в голове бесчеловечность преступления, которое совершил злоумышленник в отношении ребенка ради удовлетворения своей половой потребности». «Наша основная задача – оперативное и эффективное расследование таких преступлений, принятие решительных мер по изобличению виновного и его строгой изоляции от общества, скорейшее придание злоумышленника суду для назначения справедливого наказания. И этот случай не исключение. С самого первого дня следователи добились заключения педофила под стражу. По решению суда ближайшие полтора десятилетия он проведет в исправительной колонии строгого режима», - отметил он.