Происшествия

Похитители электродвигателя и автозапчастей предстанут перед судом в Себеже

В Себежском районе суд рассмотрит уголовные дела, связанные с кражами имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следственным отделом МО МВД России «Себежский» в суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело по обвинению безработного гражданина в совершении кражи электродвигателя. Установлено, что его он похитил из помещения ангара, в который незаконно проник. Похищенный электродвигатель обвиняемый сдал в пункт приема металла.

В сентябре текущего года еще одно уголовное дело по краже было направлено следственным отделом МО МВД России «Себежский» в суд. Гражданин обвиняется в хищении из гаража своего знакомого запчастей от автомашины. Краденое он спрятал за деревней Александрово в лесном массиве. Похищенные запчасти фигурант намеревался в дальнейшем использовать для личных нужд.

Теперь после рассмотрения данных уголовных дел суд вынесет свой вердикт.