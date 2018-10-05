Происшествия

Две козы спасли во время пожара в новосокольнической деревне Малахово

В 07.14 9 октября сгорел жилой дом в деревне Малахово в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. От огня спасены 4 надворные постройки и 2 козы. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 09.25 9 октября сгорел гараж в переулке Лесной в поселке Дедовичи. В жилом доме огнем повреждена кровля по всей площади. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже. Пожарные спасли жилой дом, баню и 2 хозяйственные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.