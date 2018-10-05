В Пскове за применение физического насилия к военнослужащему осужден офицер

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 81430. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, капитан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Предварительным следствием установлено, что 13 апреля 2018 года около 10.20 в канцелярии зенитной ракетной батареи войсковой части 81430 в городе Пскове командир указанной батареи, являясь начальником по должности и воинскому званию для рядового, выражая свое недовольство неисполнительностью подчиненного, нанес ему один удар ладонью правой руки в область левой щеки и височной области слева, а также один удар кулаком правой руки в область носа.
Капитан причинил потерпевшему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей спинки носа, не повлекшие вреда здоровью, а также физическую боль и нравственные страдания, чем существенно нарушил права и законные интересы потерпевшего.
Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал офицера виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей.