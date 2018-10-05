Происшествия

Мошенник под видом предоставления займа присвоил деньги опочанки

Прокурором Опочецкого района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, отделом дознания МО МВД России «Опочецкий» установлено, что 12 августа около 10 часов неустановленное лицо, введя в заблуждение местную жительницу относительно предоставления ей займа, истребовало у последней денежные средства для предварительной оплаты услуги по составлению договора и внесения первоначального платежа в счет погашения предоставляемого займа, обманным путем завладело принадлежащими женщине 14300 рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратурой района.