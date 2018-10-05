Происшествия

Житель Опочки осужден за фиктивную регистрацию в своем доме гражданина Беларуси

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, совершившего фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, органами предварительного расследования установлено, что 3 августа

27-летний мужчина осуществил постановку на учет 45-летнего гражданина Республики Беларусь с указанием своего дома в Опочке местом его пребывания, при этом фактически не предоставил и не имел намерения предоставлять данное жилье для пребывания указанному иностранному гражданину.

С учетом позиции государственного обвинителя и иных заслуживающих внимание обстоятельств, судом вынесен приговор, которым мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 3223 УК РФ и ему назначено на наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.