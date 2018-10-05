Происшествия

Житель Куньинского района избил пенсионера

Прокурором Куньинского района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Куньинского района по ч.1 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе предварительной проверки установлено, что 16 августа около 17.00 в деревне Манево Куньинского района между местными жителями на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. Данный конфликт перерос в драку. В результате чего один из них нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу другого, причинив тому сотрясение головного мозга.

Учитывая, что указанное преступление относится к категории частного обвинения, но потерпевший является престарелым человеком и не может сам в полном объеме защитить свои права и законные интересы, прокурором района в соответствии с ч.4 ст.20 УПК РФ дано согласие на возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.115 УК РФ, расследование которого взято на контроль в прокуратуре Куньинского района.