Происшествия

Сломавший жене ребро опочанин ответит за свое преступление

Прокурором Опочецкого района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении в отношении местного жителя уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, отделом дознания МО МВД России «Опочецкий» установлено, что 5 сентября около 02 часов мужчина в квартире, расположенной в Опочке, причинил своей жене телесное повреждение в виде закрытого перелома 4-го ребра справа, которое образовалось от действия твердого тупого предмета и нанесло средний тяжести вред здоровью человека, как повлекшее длительное расстройство здоровья на срок более 21 дня.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратурой района.