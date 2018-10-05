Происшествия

В Великих Луках разборка из-за девушки чуть не закончилась смертью подростка

Вечером 6 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в г.Великие Луки подростка с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственным отделом по г.Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по версии следствия, к преступлению причастен 18-летний житель Пустошки, который указанным вечером, выясняя из-за девушки отношения с 17-летним соперником, ударил последнего несколько раз ножом, однако преступление не довел до конца по не зависящим от него обстоятельства.

В настоящее время юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.