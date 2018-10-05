Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не замерзнуть на рыбалке
Истории успеха
Квартиры на любой вкус
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Разрешите приватизировать!
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
 
 
 
ещё Происшествия 05.10.2018 15:121 Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности, повлекшего гибель рабочего на ул. К. Маркса, 22 10.10.2018 20:154 В Великих Луках разборка из-за девушки чуть не закончилась смертью подростка 10.10.2018 19:443 Сломавший жене ребро опочанин ответит за свое преступление 10.10.2018 16:180 Житель Куньинского района избил пенсионера 10.10.2018 15:510 Житель Опочки осужден за фиктивную регистрацию в своем доме гражданина Беларуси 10.10.2018 14:500 Мошенник под видом предоставления займа присвоил деньги опочанки
 
 
 
Самое популярное 09.10.2018 19:07235 Михаил Ведерников сообщил о кадровых перестановках 10.10.2018 11:45209 Новая кровь 08.10.2018 15:5558 Затаив дыхание 09.10.2018 22:1853 Я вас не слышу, потому что я ору 08.10.2018 11:1318 Октябрь будет радовать псковичей теплом почти 2 недели
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Великих Луках разборка из-за девушки чуть не закончилась смертью подростка

10.10.2018 20:15|ПсковКомментариев: 4

Вечером 6 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в г.Великие Луки подростка с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственным отделом по г.Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по версии следствия, к преступлению причастен 18-летний житель Пустошки, который указанным вечером, выясняя из-за девушки отношения с 17-летним соперником, ударил последнего несколько раз ножом, однако преступление не довел до конца по не зависящим от него обстоятельства.

В настоящее время юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #следственный комитет РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 251 человек
10.10.2018, 22:3816 Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году 10.10.2018, 22:260 Анонсирована встреча Путина и Трампа в Хельсинки 10.10.2018, 21:250 VIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут на базе ПсковГУ 10.10.2018, 21:1215 Интерактив: Куда упадут тополя?
10.10.2018, 20:370 В Пскове подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» 10.10.2018, 20:154 В Великих Луках разборка из-за девушки чуть не закончилась смертью подростка 10.10.2018, 19:443 Сломавший жене ребро опочанин ответит за свое преступление 10.10.2018, 19:351 В полиции Пскова подвели итоги работы за 9 месяцев
10.10.2018, 19:180 В псковской школе №5 прошел урок мужества 10.10.2018, 19:035 Псковские дороги из топа «убитых» включены в план ремонта до конца года 10.10.2018, 18:520 Псковичей приглашают на фотовыставку «Поезд за горизонт» 10.10.2018, 18:270 Оплатить долги по 18 исполнительным производствам пришлось великолучанину, чтобы снять арест с карты
10.10.2018, 18:1827 Реплика Донецкого: Настучать на «Ревизора» 10.10.2018, 18:100 Из-за ДТП затруднено движение на улице Карла Маркса в Пскове 10.10.2018, 17:562 Псковичей ждет теплый четверг без осадков 10.10.2018, 17:5311 Должно ли государство быть патерналистским в вопросах здравоохранения?
10.10.2018, 17:441 Центнер белорусской клюквы без фитосанитарного сертификата пытались ввезти в Псковскую область 10.10.2018, 17:411 ДТП затрудняет движение на улице Коммунальной в Пскове 10.10.2018, 17:3218 Отправить посылку в любом отделении Почты России теперь можно за 30 секунд 10.10.2018, 17:213 Легенды древнего городища
10.10.2018, 17:101 Скорректировано расписание рейсов автобуса №4 с заездом в аэропорт «Псков» 10.10.2018, 17:032 Комитет по труду и социальной политике подготовил законодательную инициативу по обращению жительницы Опочки 10.10.2018, 16:530 Кредитный портфель экспортеров РСХБ достиг 460 млрд рублей 10.10.2018, 16:5014 Лев Шлосберг высказал «Особое мнение» о поствыборной ситуации в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». ВИДЕО
10.10.2018, 16:3212 Фотофакт: Отпугиватель для птиц «в действии» 10.10.2018, 16:303 На презентацию новой книги Владимира Клевцова приглашают псковичей 10.10.2018, 16:228 В дилерском центре «Псков-Лада» открыта вакансия «Ассистент отдела продаж» 10.10.2018, 16:180 Житель Куньинского района избил пенсионера
10.10.2018, 16:131 В Красногородском районе несовершеннолетний водитель «ВАЗа» въехал в дерево 10.10.2018, 16:124 С 2019 года дачу можно будет построить только с разрешения властей 10.10.2018, 16:110 В Пскове продолжает работу проект по экологическому просвещению 10.10.2018, 16:014 В Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi
10.10.2018, 15:510 Житель Опочки осужден за фиктивную регистрацию в своем доме гражданина Беларуси 10.10.2018, 15:501 Попытки незаконного ввоза овощей и металлолома на территорию России пресекли псковские пограничники 10.10.2018, 15:490 В Псковском районе водитель «ГАЗа» въехал в металлическое ограждение 10.10.2018, 15:422 Островский инспектор ГИБДД рассказал, как выносил бабушку из огня
10.10.2018, 15:354 «Яблоко» может ввести ограничение срока пребывания в должности руководителей региональных отделений партии 10.10.2018, 15:1816 Интерактив: Парковку на Свердлова запретят? 10.10.2018, 15:120 Региональная конференция регионального отделения Российского Красного Креста прошла в ПсковГУ 10.10.2018, 15:071 С 1 января жизнь дачников серьезно изменится
10.10.2018, 14:5364 Лев Шлосберг предрек администрации Псковской области полную неуправляемость 10.10.2018, 14:500 Мошенник под видом предоставления займа присвоил деньги опочанки 10.10.2018, 14:413 Девятиклассников приглашают на курсы подготовки к успешной сдаче ОГЭ в ПсковГУ 10.10.2018, 14:337 1,5 тонны итальянской ветчины  остановили на псковской границе 
10.10.2018, 14:336 Лев Шлосберг: «Яблоко» больше не будет рисковать своими кандидатами 10.10.2018, 14:3019 Фотофакт: Опять пилят 10.10.2018, 14:161 Законодательная солянка: от Конституции до веселящего газа 10.10.2018, 13:533 ТРК «Акваполис» приготовил уникальный подарок любителям классической музыки
10.10.2018, 13:436 Сбербанк России планирует приставить к некоторым сельским банкоматам консультантов для населения 10.10.2018, 13:3115 В Полистовском заповеднике пресечен массовый сбор клюквы 10.10.2018, 13:2427 Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для пенсионеров 10.10.2018, 13:141 Музейное богатство: Двор Постникова
10.10.2018, 13:022 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом 10.10.2018, 12:5727 Прекращено преследование Олега Брячака по ряду уголовных дел 10.10.2018, 12:4756 Псковские библиотеки станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.10.2018, 12:330 Ольга Качнова: Проект «Живые уроки» - очень важный, актуальный и своевременный 
10.10.2018, 12:254 50 продуктовых наборов для одиноких пожилых великолучан сформировано в рамках акции «Экомесяц» 10.10.2018, 12:154 Александр Седунов: В «Живых уроках» образование стоит выше туризма 10.10.2018, 12:090 Энергетики и спасатели напомнили воспитанникам псковской школы-интерната правила безопасности 10.10.2018, 12:005 Школьники из Санкт-Петербурга приехали на «Живые уроки» в Псков на «Ласточке»
10.10.2018, 11:518 CONCORD ORCHESTRA: мощный ураган рока обрушится на Россию 10.10.2018, 11:5014 Интерактив: Троицкий мост опять собираются сделать трехполосным? 10.10.2018, 11:471 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 10.10.2018, 11:45210 Новая кровь
10.10.2018, 11:4035 Размер взноса на капремонт в Псковской области в 2019 году предложено повысить на 36 копеек 10.10.2018, 11:290 Дмитрий Шахов начал проверку информации о проживании малолетнего узника в пристройке к железнодорожной станции Новосокольники 10.10.2018, 11:2614 Следователя по особо важным делам застрелили в Подмосковье 10.10.2018, 11:260 «Живые уроки» призваны воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю - директор компании «Славянский тур»
10.10.2018, 10:590 В сентябре комиссия при Росреестре снизила кадастровую стоимость недвижимого имущества в Псковской области на 161,9 млн рублей 10.10.2018, 10:570 Telegram невозможно полностью заблокировать - замглавы Минкомсвязи 10.10.2018, 10:5215 Лев Шлосберг выскажет «Особое мнение» о поствыборной ситуации в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 10.10.2018, 10:4610 В Пскове за применение физического насилия к военнослужащему осужден офицер
10.10.2018, 10:321 Турнир по баскетболу «Память» пройдет в Пскове 10.10.2018, 10:2843 Экс-глава Псковского района Владимир Лавренов назначен и.о. главного врача Псковского наркодиспансера 10.10.2018, 10:153 Общественники озабочены ремонтом римско-католического костела в Опочке 10.10.2018, 10:021 Руководители Кадастровой палаты посетили Новосокольнический, Пустошкинский, Себежский, Опочецкий и Красногородский районы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.