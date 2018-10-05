Происшествия

Несколько плиток шоколада пытался украсть мужчина из магазина в Пскове

10 октября около 11.55 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Некрасова, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

В этот же день в магазине на Октябрьском проспекте росгвардейцами был задержан 34-летний гражданин, который похитил из торгового зала несколько плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.