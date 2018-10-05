Происшествия

Фальшивую стодолларовую купюру обнаружили в Пскове

В Пскове выявлены фальшивые денежные знаки. В областном центре в финансовых учреждениях обнаружены и изъяты две пятитысячные банкноты и две тысячерублевые купюры с признаками подделки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, на экспертизу поступила банкнота номиналом сто долларов США, которая также имеет признаки подделки. По данным фактам возбуждено уголовное дело и проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции.