Происшествия

Великолучанку дважды обокрали за два месяца

В конце августа 2018 года в Великих Луках на рынке обокрали женщину 1968 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, гражданка оставила свой телефон на прилавке, а затем его украли. Сотрудники уголовного розыска установили, что гаджет присвоила жительница Великолукского района 1952 года рождения. Ущерб составил 3000 рублей.

У этой же потерпевшей 7 октября из квартиры в доме на улице Новосокольническая украли сумку, в которой были деньги и косметика. В данной краже подозревается гость женщины, молодой человек 1992 года рождения. Часть похищенного изъята.