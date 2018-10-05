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Сотрудниками псковской транспортной полиции вновь выявлено хищение более полтонны деталей верхнего строения железнодорожного пути

Сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к совершению хищений имущества организаций транспортной инфраструктуры, установлены два жителя г. Пскова, которые подозреваются в совершении кражи деталей верхнего строения железнодорожного пути: вкладышей стрелочного перевода, подкладок, башмаков стрелочного перевода из помещения ПЧ-26 на станции Псков-2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что общий вес похищенного имущества организации транспортной инфраструктуры составил порядка 700 кг. Тайное хищение имущества транспортной инфраструктуры у злоумышленников было поставлено на поток. Ранее в отношении злоумышленников уже было возбуждено уголовное дело по факту кражи деталей верхнего строения железнодорожного пути весом 500 кг.

Следственным отделом Псковского линейного отдела МВД России на транспорте по данному эпизоду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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В соответствии со ст. 108 УПК РФ по ходатайству следователя решением Псковского городского суда злоумышленники были взяты под стражу.

В настоящее время сотрудниками отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление фактов совершения фигурантами ранее совершенных преступлений и всех обстоятельств совершенного преступления.