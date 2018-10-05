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Происшествия

Детская шалость привела к пожару в деревне Кресты в Красногородском районе

12.10.2018 09:04|ПсковКомментариев: 0

В 18.00 11 октября произошло возгорание в жилом доме на две семьи в деревне Кресты в Красногородском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорела комната по всей площади.

Причиной пожара стала детская шалость. Эвакуировано 11 человек, в том числе 8 детей. Огнеборцами  спасены жилой дом и надворная постройка. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 01.55 12 октября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Чертёново в Бежаницком районе. В результате пожара сгорели жилой дом и три надворные постройки. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. Спасены 2 соседних дома и 5 хозяйственных построек. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Теги: #пожар #Бежаницкий район #Красногородский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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