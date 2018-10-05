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Псковский городской суд рассмотрит дело о сокрытии от налогов 40 млн рублей

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из предприятий г.Пскова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в период с июня по октябрь 2017 года мужчина, являясь руководителем предприятия, которое имело задолженность по налогам, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно было быть произведено ее принудительное взыскание, направлял в адрес руководства организации - должника распорядительные письма, на основании которых данной организацией оплачивались расходы предприятия без фактического поступления денежных средств на его счета.

С сокрытых таким образом денежных средств налоговым органом должна была быть взыскана недоимка по налогам в сумме свыше 40 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 199.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.