Происшествия

В Великих Луках задержали 19-летнего парня, который побил 28-летнего

11 октября около 23.00 наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что у дома на проспекте Ленина происходит конфликт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, предприняли необходимые меры и задержали 19-летнего местного жителя, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения 28-летнему гражданину.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.