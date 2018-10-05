Происшествия

Любителя коньяка задержали росгвардейцы за кражу из магазина в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. 11 октября около 16 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 56-летнего жителя одной из деревень Псковского района, который похитил из магазина бутылку коньяка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.