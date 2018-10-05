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Происшествия

В Красногородском районе в суд направлено дело в отношении отца, который похитил велосипед сына

12.10.2018 15:08|ПсковКомментариев: 6

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Красногородского района, который похитил велосипед сына.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что несовершеннолетний все лето, путем сбора дикорастущих ягод, собирал деньги для покупки себе нового велосипеда стоимостью 6900 рублей. После покупки сын разрешал отцу пользоваться велосипедом, чем последний и воспользовался, отправляясь употреблять алкогольные напитки к своему знакомому. При употреблении алкогольных напитков выяснилось, что имеющихся денежных средств недостаточно, и отец за 1000 рублей продал велосипед сына, т.е. совершил хищение путем растраты вверенного ему чужого имущества. Возвращаясь с прогулки, сын, не обнаружив велосипеда, пожаловался матери, и та заявила в полицию, которая и установила картину произошедшего.

Санкция части 2 статьи 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному с причинением значительного размера) предусматривает в том числе лишение свободы сроком до 5 лет.

Теги: #прокуратура #Красногородский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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