Происшествия

В Красногородске будут судить двух мужчин за кражу 370 кг металлолома

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух жителей района, которые подозреваются в краже металлолома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что двое знакомых заранее договорились о краже металлолома, расположенного возле жилого дома в одной из деревень района. Ночью, с целью более незаметного совершения преступления и убедившись, что хозяин дома спит, с неогороженного участка дома вынесли черный лом металла весом 370 кг на общую сумму 5402 рубля, который сложили в багажник легкового автомобиля и распорядились похищенным по своему усмотрению. Впоследствии один из злоумышленников, не выдержав угрызений совести, обратился в органы полиции с явкой с повинной.

Санкция по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) предусматривает наказание, в том числе в виде лишением свободы на срок до пяти лет.