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Молодые псковичи вывезли более 700 кг краденых деталей железнодорожных путей на такси

13.10.2018 16:24|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность двух местных жителей, совершавших кражи железнодорожного оборудования. В пресс-службе УТ МВД России по СЗФО Псковской Ленте Новостей рассказали о деталях этого преступления.

Стражами правопорядка установлено, что безработные рецидивисты из Пскова в возрасте 19 и 22 лет умышленно взломали замок, чтобы не было видно признаков вскрытия в помещении дистанции пути железнодорожной станции Псков-2. В разное время суток злоумышленники проникали на запретную территорию и совершали тайное хищение деталей верхнего строения железнодорожного пути.

Украденное вывозили на пункт приема металла с помощью службы такси, в которой заявляют о непричастности к преступлениям.

Напомним, ранее стало известно, что общая масса похищенного составила более 700 кг. Выяснилось, что на подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по аналогичному злодеянию.

Следственным отделом Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В соответствии со ст. 108 УПК РФ по ходатайству следователя решением Псковского городского суда злоумышленники были взяты под стражу.

Теги: #криминал
Источник: Псковская Лента Новостей
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