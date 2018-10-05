Происшествия

Молодые псковичи вывезли более 700 кг краденых деталей железнодорожных путей на такси

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность двух местных жителей, совершавших кражи железнодорожного оборудования. В пресс-службе УТ МВД России по СЗФО Псковской Ленте Новостей рассказали о деталях этого преступления.

Стражами правопорядка установлено, что безработные рецидивисты из Пскова в возрасте 19 и 22 лет умышленно взломали замок, чтобы не было видно признаков вскрытия в помещении дистанции пути железнодорожной станции Псков-2. В разное время суток злоумышленники проникали на запретную территорию и совершали тайное хищение деталей верхнего строения железнодорожного пути.

Украденное вывозили на пункт приема металла с помощью службы такси, в которой заявляют о непричастности к преступлениям.

Напомним, ранее стало известно, что общая масса похищенного составила более 700 кг. Выяснилось, что на подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по аналогичному злодеянию.

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Следственным отделом Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В соответствии со ст. 108 УПК РФ по ходатайству следователя решением Псковского городского суда злоумышленники были взяты под стражу.