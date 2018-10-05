Происшествия

В Подмосковье собаки растерзали заводчицу

В Подмосковье две собаки напали на свою хозяйку загрызли ее насмерть. Потерпевшая была заводчицей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Проводится проверка. На месте работают следователи, причины нападения собаки на женщину устанавливаются.

Известно, что потерпевшая разводила собак породы бордосский дог. Они относятся к мастифам. Их также называются французскими мастифами.

Инцидент произошел на улице, рядом с домом заводчицы.

Эксперты-кинологи удивлены этим случаем. Несмотря на то, что мастифы - это сильные и крупные собаки (взрослые псы могут весить до 90 килограммов), они считаются спокойными и не агрессивными.