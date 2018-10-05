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Семья погибшего в петербургском антикафе псковича будет добиваться правосудия

Семья погибшего в петербургском антикафе «Типичный Питер» псковича намерена добиваться правосудия, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы. Но кто будет определен виновником? Сейчас родственники погибших отчаянно борются за правду, ведь многие приписывают их детям смерть по собственной глупости.

По словам отца погибшего псковича, ему было очень обидно видеть интервью хозяина кафе, который приехал на место происшествия, который давал комментарии и говорил в камеру, якобы люди были эвакуированы, а парни зашли обратно и вернулись за одеждой.

Свою версию событий рассказала выжившая подруга ребят Анастасия Васильева. Она первая увидела лужи на полу и сообщила об этом бармену. Тот сначала не подозревал о масштабах трагедии. Сотрудник заведения отзвонился владельцу и пытался перекрыть воду в самом кафе, но понял, что бесполезно.

«Взрыва (как говорят, что лопнула труба) не было слышно, там глухой подвал, там ничего не было слышно. Я сказала Максиму: Макс, забери Андрея. Он сказал, хорошо, иди покури, я заодно пальто твое заберу. Он уходит по коридору, тут начинает вода подступать и мне начинает жечь ноги, я понимаю, что это кипяток. Я смотрю перед собой на дверь пожарного выхода и из нее лилась вода, из порога, из щелей. После этого вода начала сильно поступать, я пошла к выходу. Я услышала, как Рома кричит, это крутой кипяток», - поделилась воспоминаниями подруга погибших.

Девушка рассказала всю хронологию событий. Те же показания она дала в следственном комитете в Петербурге. Семьи молодых людей намерены бороться за правду и наказание виновных.

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«Мы не заем ничего почти по следствию. Сейчас ждем экспертизу, новых данных никаких нет. По делу пока ничего не понятно, мы будем судится со всеми фигурантами до самого конца. Как правило, чиновники, которые отвечают за все, всегда выходят сухими из воды, а назначаются виновными инженеры, слесари, физлица», - отмечает Сергей, отец погибшего в антикафе «Типичный Питер».

Добавим, что ранее петербургская теплосеть заявляла, что окажет семьям потерпевших необходимую помощь. Однако в семье погибшего псковича утверждают, что ни одного звонка ни до похорон сына ни после так и не получили.