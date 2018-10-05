Происшествия

Мужчина потерялся в Гдовском районе

14 октября спасатели и полицейские осуществляли поиск мужчины 1955 года рождения, который еще 6 октября ушел из деревни Черма Гдовского района в неизвестном направлении и пропал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пока пенсионер не найден.

В воскресенье успехом увенчались поиски мужчины 1971 года рождения, который 12 октября ушел в лесной массив вблизи деревни Веретье Кировское Локнянского района и потерялся. 14 октября он был найден сотрудниками полиции и спасателями.