Происшествия

Двое 18-летних псковичей задержаны за кражу алкоголя из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали молодых людей, которые совершили хищение из магазина. Наряду вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов на Рижском проспекте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, стражи правопорядка немедленно прибыли по указанному адресу и выяснили, что двое молодых людей 2000 года рождения похитили из торгового зала спиртные напитки и попытались скрыться.

Подозреваемые задержаны и для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам полиции.