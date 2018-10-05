Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, подозреваемого в избиении москвича в псковском кафе

14 октября около 00.30 на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, из охраняемого объекта – кафе улице Юбилейной, поступил сигнал «Тревога». На место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, к прибывшим росгвардейцам обратилась администратор кафе, она пояснила, что у входа в заведение она обнаружила лежащего мужчину с телесными повреждениями.

Стражи порядка вызвали потерпевшему бригаду скорой медицинской помощи. А также установили и задержали жителя Санкт-Петербурга, который в ходе конфликта избил гражданина.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. Проводится проверка. Пострадавший, житель Московской области, госпитализирован в медицинское учреждение.