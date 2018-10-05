Происшествия

Группу жителей Юго-Восточной Азии и их проводника задержали при попытке незаконно пересечь российско-латвийскую границу

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с латвийскими пограничниками пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами. Задержание осуществлялось в рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон-2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в Красногородском районе. В рамках проверки имеющихся данных о преступных намерениях группы лиц незаконно попасть на территорию сопредельного государства пограничники совместно с сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Псковской области задержали два автомобиля, на которых гражданин России и гражданин Таджикистана осуществили доставку иностранцев в пограничную зону.

Через короткий промежуток времени пограничники вышли на след и задержали саму группу из 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и их проводника - россиянина, спешно двигающихся в сторону границы.

Одновременно с развивающимися в Красногородском районе событиями стражи границы в Невельском районе задержали за незаконное пересечение государственной границы гражданина Грузии. Мужчина 1973 года рождения двигался с территории Республики Беларусь на территорию России по лесу вдоль автомобильной дороги «Невель - Санкт-Петербург».

По результатам проведенных административно-процессуальных мероприятий в отношении иностранца возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).