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Группу жителей Юго-Восточной Азии и их проводника задержали при попытке незаконно пересечь российско-латвийскую границу

16.10.2018 08:31|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с латвийскими пограничниками пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами. Задержание осуществлялось в рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон-2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в Красногородском районе. В рамках проверки имеющихся данных о преступных намерениях группы лиц незаконно попасть на территорию сопредельного государства пограничники совместно с сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Псковской области задержали два автомобиля, на которых гражданин России и гражданин Таджикистана осуществили доставку иностранцев в пограничную зону.

Через короткий промежуток времени пограничники вышли на след и задержали саму группу из 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и их проводника - россиянина, спешно двигающихся в сторону границы.

Одновременно с развивающимися в Красногородском районе событиями стражи границы в Невельском районе задержали за незаконное пересечение государственной границы гражданина Грузии. Мужчина 1973 года рождения двигался с территории Республики Беларусь на территорию России по лесу вдоль автомобильной дороги «Невель - Санкт-Петербург».

По результатам проведенных административно-процессуальных мероприятий в отношении иностранца возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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