Происшествия

Псковские росгвардейцы поймали «алкогольного» вора

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, который совершил хищение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 15 октября около 22:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Октябрьском проспекте совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Псковская Росгвардия напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.