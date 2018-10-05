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Жительница Тверской области скрыла смерть отца-пенсионера МВД и год получала за него деньги в банкоматах в Псковской области

В Тверской области женщина скрыла смерть отца-пенсионера МВД и год получала за него деньги в банкоматах в Псковской области, сообщает издание «Твериград».

В Андреаполе в суд поступило уголовное дело о мошенничестве, обвиняемой по которому проходит 56-летняя местная жительница. Предварительным следствием установлено, что женщина в течение года - с декабря 2016-го по декабрь 2017-го - получала пенсию за умершего отца, который был пенсионером МВД.

По данным пресс-группы прокуратуры Тверской области, женщина умолчала о смерти отца и продолжала пользоваться его банковской картой, на которую и перечислялась пенсия.

«Женщина распоряжалась средствами по своему усмотрению: совершала покупки в магазинах Андреаполя, снимала денежные средства в банкоматах городов Псковской области, оплачивала услуги связи», - уточняют в прокуратуре.

В общей сложности ущерб управлению МВД России по Тверской области составил 255 тысяч рублей.

Женщине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.