Происшествия

В Великолукском районе обнаружили авиабомбу

16 октября вблизи деревни Урицкое Великолукского района был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место была направлена группа поисково-спасательного отряда Великих Лук. Специалисты идентифицировали авиабомбу ФАБ-100.

Взрывоопасный предмет находится в 800 метрах от ближайшего жилого дома и в 150 метрах от дороги местного значения. Угрозы местным жителям не представляет. Охрану обеспечивает полиция.

Подана заявка на уничтожение авиабомбы в ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России».