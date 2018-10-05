Происшествия

В псковской квартире на ул. Розы Люксембург подожгли входную дверь

Пожар произошел в Пскове 17 октября в 00.57. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в многоквартирном доме на ул. Розы Люксембург, 23 в 1-комнатной квартире огнем повреждена входная железная дверь.

Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог. Возгорание было потушено до прибытия спасателей.

Также сегодня ночью в 2.53 горел дом в деревне Заньково Островского района. Огнем повреждены комнаты, коридор, мебель и кровля. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Спасены два жилых дома и надворная постройка.