Происшествия

Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше водителя Porsche у псковского кафе

Стали известны результаты служебной проверки в отношении действий псковских полицейских во время конфликта, который произошел в сентябре у псковского кафе «Шоколад».

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«Служебной проверкой, проведенной в УМВД России по Псковской области, в действиях сотрудников УМВД установлены нарушения внутриведомственных нормативных документов. За это они привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В то же время в УМВД считают, что «информация, содержащаяся в видеоролике, объективно не отражает действий полицейских по пресечению правонарушений и бездействие с их стороны, а содержит субъективное мнение автора о работе полиции».

«Сотрудниками УМВД России по городу Пскову приняты все законные меры по привлечению к ответственности гражданина, изображенного на видео. Мужчина административно наказан за нарушение правил дорожного движения, связанное с незаконной парковкой автомашины. Кроме того, учитывая, что указанный гражданин уже привлекался в этом году к ответственности за мелкое хулиганство, решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста», - заключили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.