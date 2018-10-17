Происшествия

Власти объявили о взрыве бомбы в керченском колледже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, передает РИА Новости.

Как сообщает региональное управление МЧС РФ, экстренные службы работают на месте взрыва в колледже в Керчи.

«В 12.20 поступило сообщение, что в Керчи, Республика Крым, в политехническом колледже произошел взрыв. В результате взрыва есть пострадавшие», - говорится в сообщении на сайте главка.

К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования.

Источники сообщают о большом количестве погибших и пострадавших. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщает Mash, в керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем - взрыв. Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб.

Преступник все еще может находиться в здании керченского колледжа. Спецслужбы прочесывают территорию и ищут предполагаемого нападавшего - парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Под завалами все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.

Всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам. Учебные заведения закрыты.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

По предварительным данным десять человек погибли, 40 пострадали при взрыве в Керченском политехническом колледже.