Происшествия

Сотрудники ОМОН задержали компанию молодых людей на Запсковье с признаками наркотического опьянения

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области оказали силовую поддержку оперативникам ОКОН УМВД России по городу Пскову при проведении оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона Запсковье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, задержаны двое молодых людей и две девушки, у них изъяты синтетические наркотические средства.

Также установлено, что данные граждане находились в состоянии наркотического опьянения. В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ, за употребление наркотических средств, они будут привлечены к административной ответственности.

По факту хранения наркотических средств, полиция проводит проверку.