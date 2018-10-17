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Сотрудники ОМОН задержали компанию молодых людей на Запсковье с признаками наркотического опьянения

17.10.2018 14:16|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области оказали силовую поддержку оперативникам ОКОН УМВД России по городу Пскову при проведении оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона Запсковье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, задержаны двое молодых людей и две девушки, у них изъяты синтетические наркотические средства.

Также установлено, что данные граждане находились в состоянии наркотического опьянения. В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ, за употребление наркотических средств, они будут привлечены к административной ответственности.

По факту хранения наркотических средств, полиция проводит проверку.

Теги: #Росгвардия #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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