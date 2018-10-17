Происшествия

В организации взрыва в Керчи подозревается ученик колледжа

Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва в колледже Керчи ученика данного учреждения, передает РБК со ссылкой на источник в МВД.

«Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, - говорит собеседник. - Также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».

Между тем, telegram-канал «112» сообщает, что «подозреваемый - Владислав Р. 2000 года рождения - найден застреленным на втором этаже колледжа. Официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи сработало взрывное устройство. Пострадало порядка 50 человек, большинство из них - дети. Число погибших, по данным telegram-канала Mash, выросло до 18. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным СКР, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СКР, ФСБ и МВД, сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.