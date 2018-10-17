Происшествия

Автомобиль «Ауди» загорелся на трассе в Псковском районе

В 08.34 17 октября на 1-м км трассы А-212 в Псковском районе произошло возгорание в автомобиле «Ауди 100» 1988 года выпуска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине выгорели салон, моторный отсек, а также огнем повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 11.44 17 октября в комнате в дачном доме в деревне Родовое в Палкинском районе выгорели стена и потолок на общей площади 10 кв. метров. Причиной возгорания стала неисправность отопительной печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.