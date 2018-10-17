Происшествия

Псковичка обманывала людей через «Инстаграм» и заработала более 100 тысяч рублей

Прокурор г.Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 1 августа по 27 сентября 2017 года женщина создала несколько интернет-страниц, разместив на них фотографии одежды и обуви, которыми в действительности не располагала, после чего до 9 января 2018 года, вступая в переписку с пользователями сетей «Инстаграм» и «Одноклассники», желающими приобрести товар, сообщала им заведомо ложные сведения относительно условий его продажи и доставки, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства по реализации товара.

После поступления на расчетный счет злоумышленницы денежных средств за покупку товаров переписку с покупателями она прекращала, распорядившись полученными от граждан денежными средствами в общей сумме 108 813 рублей по своему усмотрению и не выполнив обязанности по отправке приобретенной гражданами одежды и обуви.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.