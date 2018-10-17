Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Переобуваемся» на зиму
Квартиры на любой вкус
Истории успеха
V Юбилейный Пушкинский бал
Великолукский сыр хотят сманить
Откуда влага в детских сапогах?
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Уголовное преследование прекратить!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 17.10.2018 11:4446 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе 18.10.2018 10:320 «Шестерку» угнали с улицы Некрасова в Великих Луках 18.10.2018 10:251 Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя и продуктов из магазина на улице Гагарина 18.10.2018 09:123 Заработавшему 1,5 млн рублей на наркотиках псковичу грозит 20 лет тюрьмы 18.10.2018 09:072 Псковичка обманывала людей через «Инстаграм» и заработала более 100 тысяч рублей 18.10.2018 08:530 Артснаряд нашли и обезвредили в Заплюсье
 
 
 
Самое популярное 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 20:4683 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 17.10.2018 15:5677 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 16.10.2018 10:46123 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 17.10.2018 11:4446 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Заработавшему 1,5 млн рублей на наркотиках псковичу грозит 20 лет тюрьмы

18.10.2018 09:12|ПсковКомментариев: 3

Cотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области у подозреваемого изъяты наркотические средства в крупном размере, а также выявлены  подготовленные  им  тайники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Пскове полицейскими с поличным  задержан 28-летний безработный местный житель. При личном досмотре у него обнаружено 12 приготовленных к сбыту свертков, содержавших  38,82 грамма мефедрона,  что является крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемого изъято 350 граммов наркотических средств, в том числе мефедрона, гашиша, марихуаны и «солей». В областном центре обнаружены также подготовленные им 24 тайника-закладки с синтетическими наркотиками.

Установлено, что фигурант, используя Интернет, получал координаты о местах расположения закладок с наркотиками на территории Санкт-Петербурга для дальнейшего их распространения в Псковской области. За свою противоправную деятельность злоумышленник получал денежные средства путем электронных переводов на интернет-кошельки. По имеющимся данным, сумма полученных фигурантом преступных доходов только за  несколько месяцев  составила  около  полутора  миллиона  рублей.

Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. 

Теги: #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 1594 человека
18.10.2018, 10:402 Депутат Госдумы Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи 18.10.2018, 10:320 «Шестерку» угнали с улицы Некрасова в Великих Луках 18.10.2018, 10:251 Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя и продуктов из магазина на улице Гагарина 18.10.2018, 10:130 Газораспределительная система Пскова и области готова к работе в осенне-зимний период
18.10.2018, 10:057 На чемоданах. Грузия 18.10.2018, 09:573 Опубликован список жертв нападения на колледж в Керчи 18.10.2018, 09:530 На спектакль «Рассказы девицы К.И.Т.» приглашают гостей V Юбилейного Пушкинского бала 18.10.2018, 09:371 Жители Пушкинских Гор 1,5 месяца обходились без горячей воды
18.10.2018, 09:360 Конференция «Роль краеведения в изучении военной истории и военно-патриотическом воспитании» состоится в Великих Луках 18.10.2018, 09:2917 Расширить дорожное полотно и убрать «зебру» - пскович рассказал, как избавиться от пробок на Коммунальной 18.10.2018, 09:123 Заработавшему 1,5 млн рублей на наркотиках псковичу грозит 20 лет тюрьмы 18.10.2018, 09:072 Псковичка обманывала людей через «Инстаграм» и заработала более 100 тысяч рублей
18.10.2018, 09:050 «Урожай скидок» в «Соловьях» продолжается 18.10.2018, 08:530 Артснаряд нашли и обезвредили в Заплюсье 18.10.2018, 08:490 Автомобиль «Ауди» загорелся на трассе в Псковском районе 18.10.2018, 08:392 ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин
18.10.2018, 08:3123 ЦИК прекратил все процедуры подготовки к пенсионному референдуму 18.10.2018, 08:244 Российским СМИ предложили направлять в прокуратуру сведения о нарушениях депутатов 18.10.2018, 08:033 Эксперты рассказали о пробелах в обеспечении безопасности учебных заведений 18.10.2018, 07:4817 Среди 15 погибших учащихся колледжа Керчи 11 несовершеннолетних, еще пять жертв - взрослые сотрудники
17.10.2018, 23:0911 Центр управления дорожным движением планируют создать в Пскове 17.10.2018, 22:453 В Пскове ищут водителя, который сбил инвалида по зрению и скрылся с места аварии 17.10.2018, 22:340 Бизнес-школа-выставка пройдет в Пскове 17.10.2018, 22:072 Митрополит Евсевий в День ангела возглавил богослужение в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря
17.10.2018, 21:496 Известный «Портрет неизвестной» хотели незаконно провезти через псковскую границу 17.10.2018, 21:340 Взрослых псковичей обучат цифровой грамотности в ПсковГУ 17.10.2018, 20:4831 Число пострадавших в Керчи выросло до 54 человек  17.10.2018, 20:1817 Все пешеходные переходы Пскова планируют оборудовать светофорами с кнопками
17.10.2018, 20:059 Лучшее – не враг хорошего 17.10.2018, 19:493 В Печорах стартовал новый социальный профсоюзный проект «Подари детям села праздник» 17.10.2018, 19:280 Банком типовых документов советует пользоваться псковская инспекция труда 17.10.2018, 19:151 Юрист рассказал, какие ошибки чаще всего совершают псковичи при оформлении европротокола
17.10.2018, 19:1422 Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи 17.10.2018, 18:579 Олег Брячак: Псковская гордума - не печатный станок по выпуску Почетных грамот 17.10.2018, 18:4912 Административное здание строится на ул. Свердлова, 58 в Пскове на месте аварийного дома 17.10.2018, 18:451 Областная библиотека приглашает псковичей на презентацию книги о героях-десантниках
17.10.2018, 18:2260 Реплика Донецкого: Цацка за «выслугу лет» 17.10.2018, 18:144 На улице Индустриальной в Пскове сбили женщину 17.10.2018, 17:560 От 0 до +17 градусов прогнозируют в Псковской области в четверг 17.10.2018, 17:557 «Дневной дозор»: Буква закона VS Правда жизни на примере переполненных мусорок Завеличья
17.10.2018, 17:451 В Псковской области идет очередной отбор подрядчиков для капремонта домов 17.10.2018, 17:441 Более тысячи сайтов перестали открываться в Google Chrome после недавнего обновления 17.10.2018, 17:421 Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий необходимость подтверждать оплату взносов на капремонт 17.10.2018, 17:370 Информационный день правового просвещения провели псковские юристы для жителей Опочки
17.10.2018, 17:259 Алексей Захаров напомнил, какие дороги в Пскове отремонтируют до конца года 17.10.2018, 17:181 Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для частных лиц 17.10.2018, 17:121 Жижицкий ФАП оснастили современным оборудованием 17.10.2018, 17:0223 Готовый превратить Степановский лужок в «жемчужину, утопающую в зелени» инвестор устал ждать и ушел
17.10.2018, 16:400 Псковская таможня делится опытом работы по эксперименту с навигационными пломбами 17.10.2018, 16:298 Были времена и похуже - Игорь Сильченков о состоянии региональных и местных дорог Псковщины 17.10.2018, 16:259 РЖД назначает дополнительные рейсы «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом 3 и 5 ноября 17.10.2018, 15:572 Кубок губернатора Псковской области по мотокроссу пройдет 21 октября
17.10.2018, 15:5677 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 17.10.2018, 15:424 ДТП на ремонтируемых участках псковских трасс чиновник объяснил психологией водителей 17.10.2018, 15:4114 Подготовка к Ганзе была бы успешнее при единоначалии в Пскове, считает Олег Брячак 17.10.2018, 15:3913 Режим светофора на перекрестке Рижский-Юбилейная в Пскове будет изменен
17.10.2018, 15:371 Власти Псковской области увеличили финансирование на борьбу с волками 17.10.2018, 15:3147 СКР переквалифицировал дело по факту ЧП в керченском колледже с теракта на массовое убийство 17.10.2018, 15:256 С начала года в сетях «Псковэнерго» выявлено хищений электроэнергии более чем на 38 млн рублей 17.10.2018, 15:219 Учащийся колледжа Керчи, подозреваемый в организации взрыва, застрелился
17.10.2018, 15:204 Псковские и латвийские шахматисты заключили новое соглашение о сотрудничестве 17.10.2018, 15:154 В Псковской области произошел рост смертности от ДТП 17.10.2018, 15:1332 Олег Брячак пока не понимает, что за команду формирует Михаил Ведерников 17.10.2018, 15:096 В организации взрыва в Керчи подозревается ученик колледжа
17.10.2018, 15:0018 Интерактив: Рубите деревья под корень и сделайте красиво! 17.10.2018, 14:5812 В Сети появились фото подозреваемого в совершении теракта в Керчи 17.10.2018, 14:480 VI Международный молодежный форум «Наследники» открылся в ПсковГУ 17.10.2018, 14:4638 Андрей Карпов может сменить Игоря Сиротина на посту руководителя регионального исполкома «Единой России»
17.10.2018, 14:320 В Великих Луках «Пежо» врезался в светофор после столкновения с ВАЗом 17.10.2018, 14:314 СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт» в связи со взрывом в колледже Керчи 17.10.2018, 14:2521 В Пскове с «Аллеи ветеранов» на Запсковье пропали 8 скамеек 17.10.2018, 14:160 Сотрудники ОМОН задержали компанию молодых людей на Запсковье с признаками наркотического опьянения
17.10.2018, 14:1257 Директор колледжа о теракте в Керчи: Ворвались с автоматами, убивали всех, кого могли найти 17.10.2018, 14:020 Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области 17.10.2018, 13:5614 Олег Брячак поблагодарил следственные органы за объективное расследование по своему уголовному делу 17.10.2018, 13:444 Интерактив: О сроках выплаты индексации работающим пенсионерам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.