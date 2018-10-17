Происшествия

Заработавшему 1,5 млн рублей на наркотиках псковичу грозит 20 лет тюрьмы

Cотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области у подозреваемого изъяты наркотические средства в крупном размере, а также выявлены подготовленные им тайники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Пскове полицейскими с поличным задержан 28-летний безработный местный житель. При личном досмотре у него обнаружено 12 приготовленных к сбыту свертков, содержавших 38,82 грамма мефедрона, что является крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемого изъято 350 граммов наркотических средств, в том числе мефедрона, гашиша, марихуаны и «солей». В областном центре обнаружены также подготовленные им 24 тайника-закладки с синтетическими наркотиками.

Установлено, что фигурант, используя Интернет, получал координаты о местах расположения закладок с наркотиками на территории Санкт-Петербурга для дальнейшего их распространения в Псковской области. За свою противоправную деятельность злоумышленник получал денежные средства путем электронных переводов на интернет-кошельки. По имеющимся данным, сумма полученных фигурантом преступных доходов только за несколько месяцев составила около полутора миллиона рублей.

Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.