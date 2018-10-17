Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя и продуктов из магазина на улице Гагарина

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Гагарина совершена кража. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который похитил с прилавка спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.