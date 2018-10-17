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Происшествия

«Шестерку» угнали с улицы Некрасова в Великих Луках

18.10.2018 10:32|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках угнали «шестерку». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 13 октября из гаража на улице Некрасова неизвестный угнал ВАЗ-2106. Автомобиль принадлежал местному жителю 1974 года рождения.

Ущерб составил 15 тысяч рублей. Как пояснили в ведомстве, неустановленное лицо проникло в гараж, проломив крышу.  В течение нескольких дней сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался местный житель 2004 года рождения. ВАЗ был найден на территории города. По данному факту проводится проверка.

Теги: #Угон
Источник: Псковская Лента Новостей
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