Происшествия

«Шестерку» угнали с улицы Некрасова в Великих Луках

В Великих Луках угнали «шестерку». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 13 октября из гаража на улице Некрасова неизвестный угнал ВАЗ-2106. Автомобиль принадлежал местному жителю 1974 года рождения.

Ущерб составил 15 тысяч рублей. Как пояснили в ведомстве, неустановленное лицо проникло в гараж, проломив крышу. В течение нескольких дней сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался местный житель 2004 года рождения. ВАЗ был найден на территории города. По данному факту проводится проверка.