Происшествия

Мужчина погиб при пожаре на переулке Лунный в Великих Луках

В 03.30 19 октября поступило сообщение о возгорании жилого дома на переулке Лунный в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в жилом доме сгорела кровля по всей площади, выгорело изнутри.

На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1971 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. От огня спасены 2 соседних дома и 2 хозяйственные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек.

В 04.54 19 октября произошел пожар в хозяйственной постройке в деревне Подозерье Куньинского района. Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки в котельной.