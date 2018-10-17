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На два года в колонию строгого режима отправится житель Дновского района за кражу товаров из чужого дома

Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше водителя Porsche у псковского кафе

Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше водителя Porsche у псковского кафе

Происшествия

На два года в колонию строгого режима отправится житель Дновского района за кражу товаров из чужого дома

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Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное ч. 3 п. «а» ст. 158 УК РФ. Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор Дновского района Ольга Бударина, обвиняемый незаконно проник в чужое жилое помещение, откуда похитил промышленные товары на общую сумму около 6000 рублей. Приговором Дновского районного суда от 16 октября он признан виновным в совершении преступлений. С учетом позиции государственного обвинителя, наличии в его действиях опасного рецидива, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.