Происшествия

Уроженца Красногородского района будут судить за кражу с банковской карты

Прокурор Пыталовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего уроженца Красногородского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета гражданина).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, завладев банковской картой жителя Пыталовского района, будучи осведомленным о ее пин-коде, 3 и 4 августа 2018 года, находясь в г. Пскове, используя данную карту и функцию банкомата «перевод денежных средств между счетами», похитил с прикрепленных к данной карте счетов денежные средства владельца карты в сумме 18 300 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.