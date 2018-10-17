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В Пскове бывший полицейский заплатит судебный штраф за фальсификацию протокола очной ставки

Собранные следственным отделом по г.Псков следственного управления Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для принятия решения о назначении судебного штрафа бывшему следователю УМВД России по г.Пскову. Органами следствия он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

Установлено, что в июле сотрудник полиции, осуществляя предварительное расследование по находящемуся у него в производстве уголовному делу о серии краж и мошенничеств в г.Пскове, сфальсифицировал доказательство – протокол очной ставки, без фактического проведения следственного действия. В дальнейшем он приобщил указанный протокол к материалам уголовного дела в качестве доказательств вины привлекаемого к уголовной ответственности лица.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Решением Псковского городского суда к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Дмитрий Больбух сообщил, что по всем подобным преступлениям виновные, независимо от должностей, которые занимают, особого правового статуса и прежних заслуг, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление было выявлено с участием руководства бывшего следователя. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел.