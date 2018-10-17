Происшествия

Три года в колонии проведет пскович, который поцарапал полицейского ножом

30-летний безработный пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

Установлено, что 22 апреля 2017 года на территории одного из заводов в г. Пскове злоумышленник, в момент препровождения оперуполномоченным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении кражи, выхватил из сумки нож и приставил клинок к шее полицейского, потребовав его отпустить. В результате он причинил стражу порядка телесные повреждения в виде царапин и ран в области шеи и рук.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.