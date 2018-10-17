Происшествия

Группа студентов задержана в Пскове за закладки с наркотиками

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Пскове сотрудниками транспортной полиции с поличным задержаны студенты одного из вузов, молодые люди 22 и 23 лет, жители Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, при личном досмотре у одного из них обнаружено 12 приготовленных к сбыту свертков из изоленты черного цвета, содержащих в общем 33,9 грамма амфетамина, у другого - 5 свертков из изоленты черного цвета, содержащих 4,95 грамма амфетамина.

В результате обысков по месту жительства подозреваемых в съемной квартире дополнительно было изъято более 30 свертков наркотических средств, приспособлений для приготовления, взвешивания, расфасовки наркотиков и компьютерная техника. Также были установлены места расположения закладок с психотропным веществом, оборудованные каждым из подозреваемых, из которых изъято психотропное вещество - амфетамин.

Установлено, что используя Интернет, за свою противоправную деятельность злоумышленники намеревались получать денежные средства путем электронных переводов на интернет-кошельки, сообщая потенциальным покупателям координаты мест оборудованных закладок с наркотиками.

Следственным отделом Псковского ЛО МВД России на транспорте в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», а также два уголовных дела по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкции данных статей предусматривают наказания в виде длительных сроков лишения свободы.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.