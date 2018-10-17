Происшествия

В Пскове осуждены четверо участников хищения, в результате которого потерпевшая скончалась

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении водителя-экспедитора одной из компаний, подрабатывавшей частным извозом, а также троих ранее судимых за совершение умышленных преступлений против собственности подельников в возрасте от 30 до 41 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, в зависимости от действий каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, п. «а» ч.3 ст. 158 (организация кражи, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), п. «а» ч.3 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч.4 ст.162 (разбой, с незаконным проникновением в жилище, с причинением потерпевшей тяжкого вреда здоровью), ч.4 ст.111 (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей) УК РФ.