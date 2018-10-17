Происшествия

Мужчина, совершивший семь убийств, попался на краже велосипеда

Уроженец Приднестровья, совершивший семь убийств, попался на краже велосипеда в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уроженец Тирасполя 1989 года рождения был задержан 19 октября по подозрению в краже велосипеда на Ленинском проспекте в Москве», - сказал осведомленный источник. По его словам, задержанный дал признательные показания, а также изъявил желание признаться в других преступлениях.

«Так, он рассказал следствию о том, что пребывая в Тирасполе, он совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним, а так же сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции "Москва-Товарная"», - пояснил источник и добавил, что данные показания будут проверены.