Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза из Беларуси партии лома черного и цветного металла

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии лома черного и цветного металла.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, вблизи деревни Стайки Невельского района при пересечении российско-белорусской государственной границы пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Скания». Грузовым транспортным средством управлял гражданин Республики Беларусь.

В прицепе грузовика находился двадцатитонный контейнер. Изначально 32-летний водитель пытался уклониться от ответа на вопрос пограничников о его содержимом. Позже все-таки он признался, что осуществляет перевозку с территории Белоруссии порядка 22 тонн лома черного и цветного металла.

Никаких товарно-сопроводительных документов на перевозимый груз мужчина предъявить не смог.

Задержанное транспортное средство вместе с грузом и водителем в установленном порядке переданы сотрудникам правоохранительных органов сопредельного государства для проведения по данному факту проверки и необходимых процессуальных действий.