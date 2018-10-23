Происшествия

Великолукские росгвардейцы пресекли нецензурную брань напившегося посетителя кафе

В Великих Луках росгвардейцы пресекли хулиганские действия посетителя кафе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 22 октября около 1:40 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – бара на улице Зверева поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 29-летнего мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей кафе.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.