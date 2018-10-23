Происшествия

В Пскове задержали молодого человека, который украл из магазина коньяк

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего псковича, который похитил из магазина бутылку коньяка и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.